Президент УЕФА отреагировал на смерть Пеле

«Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл новаторскую роль в становлении футбола как самого популярного вида спорта в мире.

Его будет очень не хватать. От имени европейского футбольного сообщества: покойся с миром, Пеле», — передает слова Чеферина Marca.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.