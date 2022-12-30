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1 час назад

Президент УЕФА Чеферин отреагировал на смерть Пеле, назвав его суперзвездой

Газета.Ru

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что миру будет не хватать Пеле после его смерти.

Президент УЕФА отреагировал на смерть Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл новаторскую роль в становлении футбола как самого популярного вида спорта в мире.

Его будет очень не хватать. От имени европейского футбольного сообщества: покойся с миром, Пеле», — передает слова Чеферина Marca.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

Вчера, 29 декабря, стало известно о смерти легендарного футболиста. Ему было 82 года. Пеле является единственным в мире футболистом, кому трижды удавалось завоевать титул чемпиона мира.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон тремя словами описал смерть Пеле.

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