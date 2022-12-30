Стали известны подробности церемонии прощания с Пеле

Прощание с футболистом Пеле начнется 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) в бразильском Сантосе и продлится сутки. Как сообщает РИА Новости, гроб с телом установят в центре поля на стадионе клуба «Сантос», а попрощаться с легендой футбола смогут все желающие.

Известно, что Пеле похоронят в городе на вертикальном кладбище, которое входит в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее в мире. Это 30-этажное здание построил его друг, а футболист сам приобрел в нем место еще 19 лет назад.

Напомним, что Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) умер 29 декабря. Причиной смерти «Короля футбола» стал рак кишечника, который дал метастазы.