Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
58 минут назад

Стали известны подробности церемонии прощания с Пеле

Никита Бородкин

Прощание с футболистом Пеле начнется 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) в бразильском Сантосе и продлится сутки. Как сообщает РИА Новости, гроб с телом установят в центре поля на стадионе клуба «Сантос», а попрощаться с легендой футбола смогут все желающие.

Стали известны подробности церемонии прощания с Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что Пеле похоронят в городе на вертикальном кладбище, которое входит в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее в мире. Это 30-этажное здание построил его друг, а футболист сам приобрел в нем место еще 19 лет назад.

Напомним, что Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) умер 29 декабря. Причиной смерти «Короля футбола» стал рак кишечника, который дал метастазы.

Само заболевание впервые обнаружили у спортсмена осенью 2021 года. 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, однако впоследствии организм перестал реагировать на нее и состояние легенды стало постепенно ухудшаться. 29 ноября Пеле госпитализировали для проведения тестов и переназначения курса лечения — тогда у него диагностировали сильный отек тела, сердечную недостаточность и спутанность сознания.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители