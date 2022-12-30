Ари высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

«УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся. У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия», - приводит слова Ари «РБ-Спорт».