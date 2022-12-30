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32 минуты назад

Ари заявил, что ФИФА и УЕФА придется извинятся перед Россией за решение об отстранении

Советский спорт

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ари высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся. У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия», - приводит слова Ари «РБ-Спорт».

Добавим, что решение о переходе может быть принято сегодня, 30 декабря, на исполкоме Российского футбольного союза.

Напомним, что рожденный в Бразилии Ари принял российское гражданство и имеет опыт игры за национальную команду.

Футбол,РФС,УЕФА,Спартак,
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