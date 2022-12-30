Пеле похоронят на вертикальном кладбище, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса

Единственного в истории трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят 3 января в бразильском городе Сантос (штат Сан-Паулу) на вертикальном кладбище «Экуменика», которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса, передает портал G1.

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Это высотное здание, состоящие из более чем 30 этажей.

«После всех прощаний тело Пеле будет доставлено в Memorial Necrópole Ecumênica - кладбище, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее вертикальное кладбище в мире, там он будет похоронен, на церемонии будут присутствовать только семья и близкие друзья», - сказано в материале СМИ, сообщаетmir24.tv

Пеле приобрел место на этом кладбище 19 лет назад. Это место показалось футболисту не похожим на кладбище, оно передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Кроме того, там похоронены близкие и друзья спортсмена.

Церемония прощания с Пеле пройдет на стадионе его родного футбольного клуба «Сантос» 2 января, отмечается на сайте команды.

Гроб с телом Пеле планируется установить в центре поля. Всех желающих проститься с футболистом будут пускать на стадион через ворота номер 1 и 2, а выпускать через ворота номер 7. У гроба нельзя будет останавливаться.

Как отмечает издание, все приготовления на стадионе завершены. Дата начала гражданской панихиды пока неизвестна. По информации портала, после панихиды гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса.