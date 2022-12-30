Ташуев рассказал, чем нужно будет заняться в случае не перехода РФС в Азиатскую конференцию

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что в случае не перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию стоит заняться развитием внутреннего футбола в стране.
«Если же не перейдем в Азиатскую конфедерацию, то возьмемся за наш российский футбол. Я поддерживаю Андрея Аршавина в предложении заняться футболом внутри страны. Уделить внимание детскому футболу, академиям и массовым школам, увеличить количество профессиональных команд Второй лиги — их все меньше и меньше. Мы можем набрать ход в массовости и совершенствовании инфраструктуры. Можно попробовать взять паузу», — передает слова Ташуева Sport24.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Уже сегодня РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Существует вероятность, что даже при переходе в АФК россиянам запретят участвовать в турнирах под эгидой ФИФА.