Пеле называли «великим обманщиком». Всё из-за рекорда по количеству голов

Вечный спор о лучшем бомбардире всех времён. Даже после смерти Короля он будет актуальным.

Пеле был величайшим игроком не только для Бразилии, но и для всего мира – его фигура для футбольной истории настолько огромна, что говорить о его вкладе будут ещё поколениями. Но одна из вещей, которая будет и впредь вызывать споры, – это рекорд по голам. Они уже велись в этом году, потому что число мячей Криштиану Роналду, Лионеля Месси и даже Неймара (если говорить про сборную) подобралось к тем значениям, когда можно говорить о побитом рекорде Короля. Но вот проблема: системы подсчёта настолько разные, что пока мир не пришёл к единому пониманию.

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1283 мяча Пеле

Когда зимой сообщалось, что Криштиану Роналду побил рекорд по количеству голов за карьеру, в СМИ пошли обсуждения, что Пеле изменил описание в своём «инстаграме»*, указав там: «Лучший бомбардир всех времён (1283)». Пеле ответил: «В прессе я был обвинён, что изменил свою биографию, чтобы затмить больших звёзд, которые бьют мои рекорды. Текст описания всегда был таким с тех пор, как я присоединился к платформе. Ничто из этого не должно отвлекать нас от ваших невероятных достижений».

И Пеле правда не врал – про 1283 мяча он написал в «Твиттере» ещё в 2015-м.

Пеле подсчитывал всё, что он забил во время товарищеских матчей, и за это многие болельщики называли его «великим обманщиком в истории футбола». После победы на ЧМ-1958 он стал суперзвездой такого уровня, что о нём заговорили за океаном – и «Сантос» поехал по миру показывать гения с первоочередной целью заработать. Сначала был тур по Южной Америке: за 42 дня команда провела 14 матчей в Перу, Коста-Рике, Эквадоре, Мексике, Гватемале и даже на Нидерландских Антильских островах. После перерыва на Кубок Америки, в котором Пеле участвовал вместе со сборной Бразилии, «Сантос» поехал с гастролями по Европе – клуб суммарно посетил 20 городов, в которых прошло 22 встречи. Самыми яркими получились матчи с «Интером» и «Барселоной»: в Италии Пеле забил четыре (общий счёт 1:7), в Испании – два (1:5).

Писали ещё, что Пеле «добил» свою статистику голами за команду береговой охраны: в 1959-м бразилец ушёл служить с договорённостью, что его будут отпускать на международные матчи. Периодически бразилец играл за армейскую команду, но, как сообщает официальный сайт «Сантоса», всего за время пребывания в армии он забил 14 мячей.

Ещё у Пеле есть девять голов за сборную Паулисты (это чемпионат штата Сан-Паулу, который бразилец брал 10 раз, забив там суммарно 466 мячей), шесть – за команду, собранную для турнира из игроков «Сантоса» и «Васко», ещё пять – в каких-то выставочных матчах.

О том, что Пеле включил голы в неофициальных матчах, признаёт даже ФИФА: «Если бы мы сделали то же самое для Йозефа Бицана, его оценка составила бы примерно 1468».

Сколько в действительности забил Пеле, мы вряд ли узнаем. Везде разная статистика

«Сантос» в своей статистике учитывает всё: клуб считает, что мячи, забитые в «выставочных матчах», имеют ровно такую же ценность, что забитые в официальных встречах. Разница при этом огромна – аж 448 голов. Всего, по утверждению клуба, Пеле за всю карьеру забил 1282 мяча.

На официальном сайте ФИФА указано, что у Пеле 1281 гол – организация не признаёт два мяча, которые он забил в выставочном матче за «Сантос» уже после официального объявления о завершении карьеры. В Книге Рекордов Гиннесса при этом указано, что у бразильца ещё на два мяча меньше – 1279.

Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), статистический источник, созданный любителями-энтузиастами ещё в 1994-м, даёт несколько разных подсчётов.

Сайт Олимпийского комитета пишет про 680 голов в клубном футболе и 77 – в сборной, что суммарно приписывает Пеле 757 мячей за всю карьеру.

Бразилия не признаёт, что Неймар побил рекорд Пеле. И это ещё один спорный момент в футбольной истории

Когда Неймар забил Хорватии, он сравнялся по количеству мячей за сборную с Пеле – по крайней мере, так утверждает ФИФА: по их данным, легендарный бразилец забил за сборную 77 мячей – столько же теперь на счету и Неймара. Но Бразильская футбольная конфедерация (CBF) не согласна: согласно их записям, у Пеле 95 голов в 113 матчах, а не 77 в 92 играх. Пятёрка лидеров в целом отличается у ФИФА и CFB – как по количеству мячей у бомбардиров, так и по их расположению в таблице.

Всё потому, что мировой руководящий орган не учитывает мячи в товарищеских матчах с клубами, которые были популярны как раз во времена Пеле – Бразилия тогда играла, например, с «Интером» и «Атлетико». В 21 матче бомбардир забил 18 мячей – те самые, которые отказывается признавать ФИФА.

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Спор о самом великом бомбардире в истории футбола будет вечным. Но величие Пеле это не отменит никогда.