Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории

Держался, несмотря на все трудности.

Мир покинул, возможно, главный человек в истории футбола – Пеле. Ему было 82 года. Он был известен своими выступлениями за бразильский «Сантос», американский «Нью-Йорк Космос» и, конечно, сборную Бразилии. С ней он трижды выигрывал чемпионат мира – в 1958-м, 1962-м и 1970-м.

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Пеле боролся сразу с несколькими болезнями

Последнее время было непростым для бразильца. Он был госпитализирован в апреле 2022 года из-за опухоли толстой кишки. Кроме того, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также трудности в связи с заболеванием почек и предстательной железы. На последних видео, которые выкладывал Пеле, было заметно, что возраст берёт своё.

Пеле благодарил бога за всё, что получил от жизни

Вот дословно обращение Пеле к болельщикам в день его 82-летия:

«Мои друзья из Бразилии и со всего мира! Я счастлив… Я очень счастлив сегодня находиться здесь с вами. Спасибо богу за здоровье, которое позволяет мне благодарить вас за полученное от жизни. Все должны знать, что я благодарен за всё в этом мире. 82 года – это подарок бога. Верю, что мы с вами будем вместе ещё долго. Если бог позволит, то ещё 82 года было бы неплохо. Хочу, чтобы все понимали меня правильно: я от сердца благодарен за всё, что получил в этом мире, за фанатов и за людей, которые меня любят. Спасибо большое».

Пеле подбадривал сборную Бразилии

В ноябре перед стартом ЧМ-2022 Пеле сделал несколько заявлений в поддержку сборной Бразилии. 7 ноября: «На футболистах лежит огромная ответственность. Так что хочу выразить уверенность в этой команде и пожелать нашей сборной удачи на чемпионате мира. Знаю, что Бразилия будет гордиться вами». 9 ноября:

«В последний раз, когда я надевал футболку сборной Бразилии, над нашим гербом было три звезды. Сейчас у нас их пять. Не могу дождаться, когда мы добавим шестую звезду. Я хочу заявить о своём доверии этой команде и пожелать ей удачи на чемпионате мира».

Пеле благодарил Катар за сообщения на зданиях

По ходу ЧМ-2022 появилась информация о госпитализации Пеле. Его дочь сказала, что журналисты сходят с ума – в том плане, что ситуация не настолько тяжёлая. Однако на фоне таких новостей многие в Катаре решили поддержать Пеле. Бразильские фанаты вывесили баннеры на матче с Камеруном, а в Дохе на разных зданиях вывели фотографию Пеле и пожелание скорейшего выздоровления. Бразилец отреагировал у себя в соцсетях: «Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение».

Пеле ждал, когда Неймар побьёт его рекорд

Больше 50 лет назад Пеле установил рекорд по голам за сборную Бразилии – 77 мячей. Прошло несколько поколений, которые не смогли превзойти это достижение. Однако в 2022 году Неймар подобрался вплотную. Многие ждали, что именно на ЧМ-2022 рекорд Пеле будет побит.

«Я, как и все бразильцы, всегда рад наблюдать за Неймаром с мячом. Он делает очередной шаг, чтобы превзойти мой рекорд по голам за сборную. И болею за то, чтобы ему это удалось. Чтобы он этого добился с той же радостью, которую я у него увидел, когда первый раз посмотрел на него», – говорил Пеле.