Легендарный бразильский футболист Пеле умер на 83 году жизни, проиграв в борьбе с раком. Во всем мире его считали лучшим из лучших. Он дружил с коллегами, в числе которых был советский футболист Лев Яшин, было несколько встреч с российским президентом Владимиром Путиным.

Дружба с советским вратарем

Сразу, как стало известно о смерти Пеле, в телеграм-канале Сборной России по футболу выложили снимок, где еще молодой Пеле улыбается вместе с вратарем сборной СССР Львом Яшиным. После первого титула чемпиона мира (всего у него их три) Пеле приехал в СССР играть товарищеский матч с футболистами СССР. Это был его дебют в составе Сборной Бразилии.

Тогда, в 1965 году, он единственный раз сумел поразить ворота «русской легенды» футбола Льва Яшина. Они восхищались игрой друг друга. Каждая встреча для обоих становилась праздником.

Яшин познакомил Пеле с супругой Валентиной Тимофеевной. В интервью «Коммерсанту» бразильская звезда заявлял, что Яшин его самый лучший друг за пределами родины.

«Нас связывала большая дружба. Я его очень любил, а после его смерти виделся с вдовой этого великого голкипера», – рассказывал журналистам Пеле.

В 2003 году, будучи с очередным визитом в Москве, Пеле возложил цветы к памятнику своего друга Льва Яшина.

Визиты легендарного футболиста в Россию

Всего у Пеле было шесть визитов в Россию. Дважды – в 1997 и 2003 годах – были рекламные туры, где он продвигал бразильский кофе со своим именем на этикетке, а также другие продукты.

В сентябре 1988 года Пеле пригласили на открытие Московского гольф-клуба. В Краснодар в 2014 году Пеле приезжал с почетной миссией: запуск эксклюзивной акции «Играй как Пеле».

В декабре 2017 года в Россию приехала большая делегация звезд футбола. В архивах фотожурналистов хранится снимок с жеребьевки чемпионата мира, который прошел в России в 2018 году. На снимке Пеле пожимает руку российскому президенту Владимиру Путину и что-то увлеченно показывает на телефоне. Уже тогда спортсмен страдал от недуга и передвигался на инвалидной коляске, но не утратил оптимизма.

Два года назад, уже будучи тяжело больным, в интервью «Российской газете» он сказал, что благодарит Бога за яркую и насыщенную жизнь.

«Куда бы я ни ехал, в какое бы место я ни приезжал, меня везде хорошо принимают. Двери всего мира открыты. Я надеюсь, что, когда попаду на небеса, Бог примет меня так же, как сегодня меня принимает весь мир благодаря нашему любимому футболу», – говорил Пеле.