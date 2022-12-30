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51 минуту назад

Президент Бразилии объявил трехдневный траур в стране из-за смерти Пеле

Советский спорт

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ о трехдневном трауре в стране из-за смерти легендарного футболиста Пеле, сообщает местная пресса.

В Бразилии объявлен трехдневный траур из-за смерти Пеле
Фото: Соцсети Соцсети

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.

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