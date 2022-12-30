В «Спартаке» не оставляют надежд обойти «Зенит» в борьбе за золото РПЛ, отыграв у петербургской команды на финише сезона шесть очков, и с этой целью ведут трансферную работу под зимнее окно. В летнее межсезонье московский клуб так и не смог найти адекватную замену лидеру обороны Самуэлю Жиго. Подписанный на место француза экс-зенитовец Миха Мевля разочаровал и болельщиков, и тренера. Вполне возможно, контракт с бородатым центральным защитником расторгнут уже в январе-феврале. Словенца заменит другой легионер.

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В «Спартак» может перейти игрок сборной-сенсации ЧМ-2022! Накануне стало известно об интересе красно-белых к марокканцу Джаваду Эль-Ямику. Ранее писали, что этого центрального защитника пытается приобрести и «Локомотив». Агент игрока Андреа Д’Амико подтвердил, что контакты с железнодорожниками были, но сообщил: у «Локо» нет шансов подписать его клиента. Предложение не устроило – оно отклонено. По мнению Д’Амико, Эль-Ямик может играть за большой клуб, поэтому вариант с Россией не самый привлекательный для марокканца.

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Впрочем, говоря о «Спартаке», агент просто признал факт переговоров красно-белых по Эль-Ямику. Высокомерных комментариев, как в случае с «Локо», не было. Видимо, «Спартак» – большой клуб, потому что в нем дают больше денег. Тем более Д’Амико плотно связан со «Спартаком» прошлыми трансферами: защитник Сальваторе Боккетти и тренер Паоло Ваноли – тоже его люди. Понятно, что для Эль-Ямика имеет значение сейчас только финансовая сторона вопроса: 30-летнему игроку, от которого отказывается «Вальядолид», смешно рассуждать о топ-клубах.

На чемпионате мира Эль-Ямик запомнился, прежде всего, своей игрой в полуфинале с Францией. Тогда главный тренер Валид Реграги неожиданно перешел на схему с пятью защитниками, и Джавад занял место левого центрального в тройке. Именно из-за его ошибки французы забили быстрый гол на 5-й минуте. Эль-Ямик выдернулся из зоны, стремясь сыграть на опережение после передачи из глубины поля на Антуана Гризманна, но просчитался, а форвард «Атлетико» за счет своего хитрого движения обманул оппонента. Не исключено, что Джавад в принципе не очень комфортно чувствует себя при игре в тройке центральных, ведь в схеме 4-3-3 он выглядел увереннее.

Потом Эль-Ямик мог реабилитироваться за ошибку. Перед перерывом защитник после подачи углового бил через себя с подбора, но попал в штангу. Очень красивый гол мог бы быть в ворота сборной Франции.