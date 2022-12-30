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49 минут назад

Президент США Байден высказался о смерти Пеле: это история о возможностях

Газета.Ru

Президент США Джо Байден в своих социальных сетях прокомментировал смерть легендарного бразильского нападающего Пеле, который 29 декабря скончался на 83-м году жизни.

Президент США Байден высказался о смерти Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для спорта, который объединяет мир, как никакой другой, путь Пеле от статуса скромного новичка до звания легенды футбола – это история о возможностях.

Сегодня мы с Джилл думаем о его семье и всех тех, кто его любил», — написал Байден.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

Большую часть карьеры Пеле провел в бразильском «Сантосе». В составе команды он шесть раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Бразилии. Всего за клуб выдающийся нападающий провел 496 матчей, в которых забил 504 мяча. Он завершил карьеру в американском »Нью-Йорк Космос» в 1977 году.

Футбол,Джозеф Байден,
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