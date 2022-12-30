Президент США Байден высказался о смерти Пеле

Президент США Джо Байден в своих социальных сетях прокомментировал смерть легендарного бразильского нападающего Пеле, который 29 декабря скончался на 83-м году жизни.

«Для спорта, который объединяет мир, как никакой другой, путь Пеле от статуса скромного новичка до звания легенды футбола – это история о возможностях.

Сегодня мы с Джилл думаем о его семье и всех тех, кто его любил», — написал Байден.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.