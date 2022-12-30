«Рубин» получил пять исков почти на 85 миллионов рублей

Организатор чартерных авиаперевозок «СКАЙ ГРУПП» и представители казанской «Ак Барс Арены» подали судебные иски о взыскании задолженности с футбольного клуба «Рубин», говорится в материалах арбитражных судов города Москвы и Республики Татарстан.

Фото: ФК «Рубин» ФК «Рубин»

Как сообщается на официальном сайте Российского агентства правовой и судебной информации, ООО «СКАЙ ГРУПП» просит взыскать с казанского клуба 63 831 132,68 рубля, исковое заявление было подано 26 декабря. От АО «Казань Арена» в декабре в суд было подано четыре иска на общую сумму 20 781 600 рублей.

Ранее «Рубин» по инициативе министерства земельных и имущественных отношений республики Татарстан стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года «Рубин» был муниципальным автономным учреждением, а затем стал ООО. Теперь клуб вернулся под управление республики.