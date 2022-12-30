Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
55 минут назад

«Рубин» получил пять исков почти на 85 миллионов рублей

Матч ТВ

Организатор чартерных авиаперевозок «СКАЙ ГРУПП» и представители казанской «Ак Барс Арены» подали судебные иски о взыскании задолженности с футбольного клуба «Рубин», говорится в материалах арбитражных судов города Москвы и Республики Татарстан.

«Рубин» получил пять исков почти на 85 миллионов рублей
Фото: ФК «Рубин»ФК «Рубин»

Как сообщается на официальном сайте Российского агентства правовой и судебной информации, ООО «СКАЙ ГРУПП» просит взыскать с казанского клуба 63 831 132,68 рубля, исковое заявление было подано 26 декабря. От АО «Казань Арена» в декабре в суд было подано четыре иска на общую сумму 20 781 600 рублей.

Ранее «Рубин» по инициативе министерства земельных и имущественных отношений республики Татарстан стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года «Рубин» был муниципальным автономным учреждением, а затем стал ООО. Теперь клуб вернулся под управление республики.

В таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги после 20 туров «Рубин» с 37 очками занимает третье место.

Футбол,ФК "Рубин",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители