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1 час назад

Массимо Каррера поздравил российских болельщиков с Новым годом

Чемпионат.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил российских болельщиков с наступающим Новым годом.

Массимо Каррера поздравил российских болельщиков с Новым годом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мои пожелания россиянам на 2023 год? Желаю вам здоровья, счастья и любви в жизни… А также удовлетворения от результатов любимой команды», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Каррера работал в московской команде с 2016 по 2018 год. При нём «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России, выиграв Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) в 2017 году. Также Каррера привёл красно-белых к победе в Суперкубке России в сезоне-2017/2018.

После увольнения из «Спартака» итальянский специалист работал в греческом «АЕКе» (Афины) и «Бари». На текущий момент 58-летний бывший наставник москвичей находится в статусе свободного агента.

Футбол,Спартак,
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