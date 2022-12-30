Экс-директор Федерации футбола Австралии высказалась о нахождении РФ в АФК и УЕФА

Бывший исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес высказалась о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию.

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«Членство России в УЕФА либо же АФК не имеет никакого значения для основного вопроса, который заключается в том, что России следует запретить участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Они лишили себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА о том, почему они вообще поддерживают членство России в настоящее время», — передает слова Мерсиадес The Guardian.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Уже сегодня РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Начало заседания намечено на 14.00 и пройдет в формате видеоконференции.

Всего в организации состоят 47 национальных команд. В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК.