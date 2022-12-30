Тарасова прокомментировала новость о смерти Пеле

«Мне очень жаль его. Его смерть — беда для всего мира. Каждый человек на планете знал, кто такой Пеле. Он был легендарным футболистом. Величайший игрок в истории этого спорта. Пеле и футбол — синонимы навсегда!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.