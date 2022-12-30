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29 минут назад

Татьяна Тарасова: Пеле и футбол — синонимы навсегда. Его смерть — беда для всего мира

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Тарасова прокомментировала новость о смерти Пеле
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Мне очень жаль его. Его смерть — беда для всего мира. Каждый человек на планете знал, кто такой Пеле. Он был легендарным футболистом. Величайший игрок в истории этого спорта. Пеле и футбол — синонимы навсегда!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно стало известно, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Футбол,Татьяна Тарасова,Антон Иванов,
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