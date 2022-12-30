Владислав Третьяк рассказал, как познакомился с Пеле

Президент Федерации хоккея России и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк познакомился с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле в Канаде в 1987 году, они оба представляли свои страны на зимнем фестивале. Об этом Третьяк рассказал ТАСС в пятницу.
Пеле скончался 29 декабря, ему было 82 года. Он был единственным в мире футболистом, трижды выигравшим чемпионат мира (1958, 1962, 1970).
"Это король футбола. Что тут можно говорить? И любой мальчик в мире мечтал быть, как Пеле. Не только фанаты футбола, но и болельщики всего мира скорбят, потому что он был потрясающим игроком", - отметил Третьяк.
Собеседник агентства рассказал историю своего знакомства с Пеле.
"В 1987 году в Квебеке был зимний фестиваль, в рамках которого сборная СССР играла против звезд Национальной хоккейной лиги (серия Рандеву-87 - прим. ТАСС). Туда приехало все высшее руководство Канады, а также спортивные послы стран: я - от Советского Союза, Пеле - от Бразилии, от Бельгии - знаменитый велосипедист Аксель Меркс, - сказал Третьяк. - Там мы должны были выйти на площадь, где было несколько тысяч людей".
"Я подошел перед выходом к Пеле, взял у него автограф, хотя я редко беру автографы. Он мне его дал, но никакого внимания ко мне не было, так как он не знал, кто я. Ну а потом, когда мы вышли, и нас стали приветствовать, то сначала представили Пеле, и были аплодисменты. Когда же представили меня, такие овации начались, и он так посмотрел на меня. После этого он меня обнял, мы вместе сфотографировались, ему рассказали, кто я такой, мы обменялись мнениями", - добавил Третьяк.