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43 минуты назад

Орлов назвал риски перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Спорт день за днем

<p> </p> <p> Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ЮДАЕВЫМ поделился мнением о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).&nbsp; </p> <p> Сегодня, 30 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет принято решение о будущем статусе этой организации. Россия может стать первой страной, кто покинет УЕФА.&nbsp; </p> <p> «Это очень серьезный вопрос. Я пока не вижу такого стопроцентного желания. Я не понимаю и не вижу, как это может быть. Начнем с экономики, а я еще не говорю про политику. Какая гарантия, что страны, которые находятся в дружбе с США, изменят свое отношение к России? Все это вилами по воде писано. Может кто-то все просчитал: риски и прочее. Но меня экономика и политика даже больше волнуют.&nbsp; </p> <p> А сколько надо летать футболистам? Мне жалко футболистов. Сколько надо летать, предположим, до Сингапура или Токио? Девять часов. И акклиматизация. В этом году исполнилось 125 лет российскому футболу. Официально в 1897 году был первый протокол. Мы всегда были лицом в Европе и всегда старались играть в европейской манере. Хуже или лучше, но у нас были и успехи. Я согласен с Андреем Аршавиным, который сказал, что лучше сделать паузу и обратить внимание детей, юношей, футбольную инфраструктуру и на своих футболистов. Дать им возможность больше проявлять себя», – сказал Орлов. </p> <p> </p>

Орлов назвал риски перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru
Футбол,Андрей Аршавин,Геннадий Орлов,РФС,УЕФА,
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