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40 минут назад

Умер чемпион СССР по футболу 1964 года Владимир Баркая

ТАСС

Чемпион СССР 1964 года в составе тбилисского "Динамо", бывший футболист сборной Советского Союза Владимир Баркая умер на 86-м году жизни. Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

Умер чемпион СССР по футболу Владимир Баркая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Баркаи", - говорится в сообщении. Причины и место смерти спортсмена не уточняются.

Баркая начал профессиональную карьеру в 1957 году в "Динамо" из Тбилиси, в составе клуба провел 11 сезонов. В 2014 году он был удостоен высшего спортивного звания Грузии "Рыцарь спорта"

Футбол,Динамо,
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