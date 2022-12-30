Умер чемпион СССР по футболу Владимир Баркая

Чемпион СССР 1964 года в составе тбилисского "Динамо" , бывший футболист сборной Советского Союза Владимир Баркая умер на 86-м году жизни. Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

"Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Баркаи", - говорится в сообщении. Причины и место смерти спортсмена не уточняются.

Баркая начал профессиональную карьеру в 1957 году в "Динамо" из Тбилиси, в составе клуба провел 11 сезонов. В 2014 году он был удостоен высшего спортивного звания Грузии "Рыцарь спорта"