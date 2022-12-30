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57 минут назад

В РФС не смогли принять решение о переходе в Азию

Газета.Ru

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы. Об этом сообщает «Чемпионат».

В РФС не смогли принять решение о переходе в Азию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таким образом, окончательного решения о переходе в Азиатскую конференцию сегодня принято не будет.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Стоит отметить, что доходы от выступления в Азии будут существенно ниже, чем в Европе. Всего в организации состоят 47 национальных команд. В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК.

Сборная России свой последний официальный матч провела в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре. Это было в ноябре 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина уступили Хорватии 0:1 и заняли второе место в группе.

В марте россияне не смогли провести стыковые матчи за выход в финальную стадию ЧМ из-за отстранения.

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