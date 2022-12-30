Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Матчи АПЛ будут начинаться с минуты аплодисментов в честь Пеле

Чемпионат.comиещё 1

Английская Премьер-лига объявила о том, что все матчи с 30 декабря 2022 года по 1 января 2023 года будут начинаться с минуты аплодисментов в память о скончавшемся легендарном футболисте сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле.

Матчи АПЛ будут начинаться с минуты аплодисментов в честь Пеле
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Перед стартовым свистком каждого из матчей, которые пройдут в ближайшие выходные, на стадионах АПЛ будет организована минута аплодисментов в память о Пеле. Все игроки и участники матча будут выходить на поле с чёрными траурными повязками.

О смерти Пеле стало известно вчера, 29 декабря. Бывший футболист скончался на 83-м году жизни. Причиной смерти стало раковое заболевание, с которым Пеле боролся последние несколько лет.

Сегодня, 30 декабря, состоятся два матча АПЛ. «Вест Хэм» сыграет с «Брентфордом», «Ливерпуль» встретится с «Лестером».

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители