Матчи АПЛ будут начинаться с минуты аплодисментов в честь Пеле

Английская Премьер-лига объявила о том, что все матчи с 30 декабря 2022 года по 1 января 2023 года будут начинаться с минуты аплодисментов в память о скончавшемся легендарном футболисте сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Перед стартовым свистком каждого из матчей, которые пройдут в ближайшие выходные, на стадионах АПЛ будет организована минута аплодисментов в память о Пеле. Все игроки и участники матча будут выходить на поле с чёрными траурными повязками.

О смерти Пеле стало известно вчера, 29 декабря. Бывший футболист скончался на 83-м году жизни. Причиной смерти стало раковое заболевание, с которым Пеле боролся последние несколько лет.