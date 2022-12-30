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21 минуту назад

Радимов: лучше играть в турнирах с менее громкой вывеской в АФК, чем смотреть на фигу УЕФА

Чемпионат.com

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что РФС должен принять решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По мнению экс-спортсмена, за время ожидания возвращения в УЕФА российский футбол может опуститься до уровня медийного футбола.

Радимов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет пять, десять, двадцать. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу. А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать. Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам всё равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом. А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА? Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет и российский спорт», — приводит слова Радимова «Известия».

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