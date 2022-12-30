РФС примет решение о переходе в АФК до марта

Как сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в организации создадут рабочую группу, которая изучит плюсы и минусы смены ассоциации до марта 2023 года.

Российские клубы и национальная команда отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого решения отечественные клубы не принимают участие в еврокубках сезона 2022/23, а сборная России не сыграла в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Также заявка РФС на проведение ЕВРО-2028 и 2032 не была одобрена Союзом европейских футбольных ассоциаций: её признали недействительной и аннулировали.