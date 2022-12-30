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1 час назад

РФС примет решение о переходе в АФК до марта

Спорт день за днем

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

РФС примет решение о переходе в АФК до марта
Фото: Официальный сайт РФСОфициальный сайт РФС

Как сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в организации создадут рабочую группу, которая изучит плюсы и минусы смены ассоциации до марта 2023 года.

По словам главы РФС Александра Дюкова, Азиатская конфедерация футбола готова принять Россию.

Сообщалось, что окончательное решение по переходу в АФК будет принято до 31 декабря включительно.

Российские клубы и национальная команда отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого решения отечественные клубы не принимают участие в еврокубках сезона 2022/23, а сборная России не сыграла в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Также заявка РФС на проведение ЕВРО-2028 и 2032 не была одобрена Союзом европейских футбольных ассоциаций: её признали недействительной и аннулировали.

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