РФС примет решение о переходе в АФК до марта

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не принял решение выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вступить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией.

Фото: Официальный сайт РФС Официальный сайт РФС

По его словам, окончательного решения о переходе в Азию сегодня не примут. Вместе с тем РФС создаст рабочую группу, которая изучит вопрос о смене организации, выяснив все плюсы и минусы такого шага.

Напомним, что УЕФА временно отстранил российские клубы и сборную от турниров под своей эгидой после начала спецоперации на Украине. На фоне этого в РФС началось обсуждение возможного перехода в АФК — это позволило бы участвовать в турнирах под эгидой конфедерации и в Кубке Азии.