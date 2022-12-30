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58 минут назад

РФС не принял решения о переходе в Азиатскую конфедерацию

Никита Бородкин

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не принял решение выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вступить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией.

РФС примет решение о переходе в АФК до марта
Фото: Официальный сайт РФСОфициальный сайт РФС

По его словам, окончательного решения о переходе в Азию сегодня не примут. Вместе с тем РФС создаст рабочую группу, которая изучит вопрос о смене организации, выяснив все плюсы и минусы такого шага.

Напомним, что УЕФА временно отстранил российские клубы и сборную от турниров под своей эгидой после начала спецоперации на Украине. На фоне этого в РФС началось обсуждение возможного перехода в АФК — это позволило бы участвовать в турнирах под эгидой конфедерации и в Кубке Азии.

Ранее сообщалось, что в РФС нет единого мнения касательно выхода из УЕФА и перехода в АФК. Кроме того, если исполком в дальнейшем и примет такое решение, то на его реализацию уйдет не один месяц.

Футбол,РФС,УЕФА,
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