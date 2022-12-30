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41 минуту назад

Дюков сообщил о разработке дорожной карты с УЕФА по возвращению России в международные турниры

Елена Прошина

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о создании рабочей группы, которая вместе с УЕФА займётся разработкой дорожной карты по возвращению российских команд в международные турниры. Об этом сообщает РИА «Новости».

РФС и УЕФА создадут рабочую группу по возвращению в международные турниры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на исполкоме РФС обсуждался вопрос о потенциальном переходе организации в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Сегодня завершили заседание исполкома. Продолжили обсуждение перехода в Азию. Принято решение обратиться к УЕФА по вопросу создания рабочей группы. Пригласили туда трех членов УЕФА, хотим также пригласить представителей МОК и ФИФА. С ними разговора об участии в рабочей группе не было. Думаю, ФИФА заинтересуется, им тоже важно найти решение. Цель - анализ и выработка дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры», – рассказал Дюков.

Он также уточнил, что группа начнёт свою работу после праздников, а закончит к 1 апреля.

«Для нас важно принять участие в чемпионате мира 2026 года, поэтому рабочая группа будет прорабатывать вариант, при котором это возможно. Неправильно говорить, что УЕФА стал более сговорчивым. Мы конкретизировали подходы к тому, как решить вопрос. Конечно, УЕФА не хочет нас терять, иначе давно бы исключили. Со стороны УЕФА отношение к нам не менялось», – добавил он.

Ранее Александр Дюков заявил, что УЕФА не хочет терять РФС.

Футбол,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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