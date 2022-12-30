РФС и УЕФА создадут рабочую группу по возвращению в международные турниры

«Для нас важно принять участие в чемпионате мира 2026 года, поэтому рабочая группа будет прорабатывать вариант, при котором это возможно. Неправильно говорить, что УЕФА стал более сговорчивым. Мы конкретизировали подходы к тому, как решить вопрос. Конечно, УЕФА не хочет нас терять, иначе давно бы исключили. Со стороны УЕФА отношение к нам не менялось», – добавил он.