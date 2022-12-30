FIFA попросила все национальные ассоциации почтить память Пеле

Международная федерация футбола призвала организовать минуты молчания перед матчами, которые пройдут в выходные и на следующей неделе. Об этом сообщил в своём Twitter журналист Роб Харрис со ссылкой на неофициальную просьбу организации. Ранее о проведении минуты молчания объявили чемпионаты Англии, Испании, Франции и Италии.
Единственный в футболе трёхкратный чемпион мира Пеле скончался накануне в возрасте 82 лет. Он умер в больнице бразильского города Сан-Паулу от рака толстой кишки. Прощание со спортсменом состоится 2 января, похороны намечены на 3-е число.
Правительство Бразилии объявили в стране траур до 31 декабря.