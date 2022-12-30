FIFA попросила все национальные ассоциации почтить память Пеле

Международная федерация футбола призвала организовать минуты молчания перед матчами, которые пройдут в выходные и на следующей неделе. Об этом сообщил в своём Twitter журналист Роб Харрис со ссылкой на неофициальную просьбу организации. Ранее о проведении минуты молчания объявили чемпионаты Англии, Испании, Франции и Италии.