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50 минут назад

FIFA попросила все национальные ассоциации почтить память Пеле

Говорит Москваиещё 1

Международная федерация футбола призвала организовать минуты молчания перед матчами, которые пройдут в выходные и на следующей неделе. Об этом сообщил в своём Twitter журналист Роб Харрис со ссылкой на неофициальную просьбу организации. Ранее о проведении минуты молчания объявили чемпионаты Англии, Испании, Франции и Италии.

FIFA попросила все национальные ассоциации почтить память Пеле
Фото: Социальные сети ПелеСоциальные сети Пеле

Единственный в футболе трёхкратный чемпион мира Пеле скончался накануне в возрасте 82 лет. Он умер в больнице бразильского города Сан-Паулу от рака толстой кишки. Прощание со спортсменом состоится 2 января, похороны намечены на 3-е число.

Правительство Бразилии объявили в стране траур до 31 декабря.

Футбол,
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