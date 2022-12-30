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58 минут назад

Самедов посоветовал РФС остаться в УЕФА

Спорт день за днем

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отложить переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Самедов посоветовал РФС остаться в УЕФА
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

«Решили подождать, значит, так и нужно. Будем ждать, как сложится дальше в новом году. Но я считаю, что если у нас есть возможность, то лучше немного подождать своего шанса и остаться в УЕФА. Конечно же, хочется, чтобы российские команды играли с европейскими клубами», – приводит слова Самедова «Чемпионат.com».

РФС сегодня вновь обсуждал возможность выхода из УЕФА и переход в АФК, но не принял данное решение. Вместо этого исполком организации создал рабочую группу, которая изучит целесообразность перехода из УЕФА в АФК до марта 2023 года.

Президент РФС Александр Дюков сегодня в интервью сообщил, что провел консультации с представителями ФИФА, которые были настроены найти какое-то решение и дать возможность российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи.

С конца февраля по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную страны.

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