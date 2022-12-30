Самедов посоветовал РФС остаться в УЕФА

«Решили подождать, значит, так и нужно. Будем ждать, как сложится дальше в новом году. Но я считаю, что если у нас есть возможность, то лучше немного подождать своего шанса и остаться в УЕФА. Конечно же, хочется, чтобы российские команды играли с европейскими клубами», – приводит слова Самедова «Чемпионат.com».