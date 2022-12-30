Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насср». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Al Arabiya.

Уточняется, что контракт был подписан сроком на два года. Информация о том, что «Аль-Насср» заинтересован в Роналду появилась после того, как футболист расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Позже сообщалось, что спортсмен близок к подписанию контракта.