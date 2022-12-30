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1 час назад

Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона

Елена Прошина

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насср». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Al Arabiya.

Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что контракт был подписан сроком на два года. Информация о том, что «Аль-Насср» заинтересован в Роналду появилась после того, как футболист расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Позже сообщалось, что спортсмен близок к подписанию контракта.

Роналду поблагодарил болельщиков Португалии за поддержку на ЧМ

Ранее Роналду высказался по поводу смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Он никогда не будет забыт и память о нем будет жить вечно в каждом, кто любит футбол. Покойся с миром, король футбола», – написал он в социальных сетях.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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