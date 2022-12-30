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32 минуты назад

Канчельскис прокомментировал переход Роналду в «Аль-Наср»

Елена Прошина

Бывший участник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новости о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Канчельскис прокомментировал переход Роналду в «Аль-Наср»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо ему за карьеру в Европе. Я тоже играл против “Аль-Наср”, хорошая команда. Да, он уехал из “Манчестер Юнайтед” в Саудовскую Аравии, такое бывает. Вспомните, куда поехал из “Зенита” сильный Халк. Он уехал в Китай, а не в топ чемпионат. Если Роналду хотят видеть в “Аль-Наср”, то пусть туда едет», – сказал Канчельскис.

Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Насср». По имеющимся данным, контракт был подписан сроком на два года.

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