Канчельскис прокомментировал переход Роналду в «Аль-Наср»

Бывший участник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новости о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Спасибо ему за карьеру в Европе. Я тоже играл против “Аль-Наср”, хорошая команда. Да, он уехал из “Манчестер Юнайтед” в Саудовскую Аравии, такое бывает. Вспомните, куда поехал из “Зенита” сильный Халк. Он уехал в Китай, а не в топ чемпионат. Если Роналду хотят видеть в “Аль-Наср”, то пусть туда едет», – сказал Канчельскис.
Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Насср». По имеющимся данным, контракт был подписан сроком на два года.