Канчельскис прокомментировал переход Роналду в «Аль-Наср»

«Спасибо ему за карьеру в Европе. Я тоже играл против “Аль-Наср”, хорошая команда. Да, он уехал из “Манчестер Юнайтед” в Саудовскую Аравии, такое бывает. Вспомните, куда поехал из “Зенита” сильный Халк. Он уехал в Китай, а не в топ чемпионат. Если Роналду хотят видеть в “Аль-Наср”, то пусть туда едет», – сказал Канчельскис.