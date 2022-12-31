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1 час назад

В «Аль-Насре» прокомментировали подписание Роналду

Евро-футбол.Ру

Криштиану Роналду совершил исторический для Саудовской Аравии и всего футбола переход.

В «Аль-Насре» прокомментировали подписание Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно стало известно, что звёздный португалец продолжит карьеру в «Аль-Насре», с которым заключил соглашение до 2025 года.

«История пишется на наших глазах. Подписание Роналду не только вдохновит наш клуб на новые свершения, но и станет шагом вперёд для всей лиги, всей нации и будущих поколений. Наблюдая за Роналду, многие мальчики и девочки захотят заняться своим развитием, стать лучшей версией себя. Добро пожаловать в твой новый дом, Криштиану», – сказано в обращении пресс-службы клуба из Саудовской Аравии.

Футбол,Криштиану Роналду,
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