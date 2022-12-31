Роналду прокомментировал переход в Аль-Наср

Португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал переход в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
По словам футболиста, его очень вдохновляет видение работы клуба из Саудовской Аравии, и у него есть желание попробовать себя в новой футбольной лиге в другой стране.
«Я рад присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы вместе мы могли помочь ей добиться большего успеха», —добавил Роналду.
Накануне «Аль-Наср» официально объявил о переходе Криштиану Роналду.
«Это подписание вдохновит на достижение еще больших успехов не только наш клуб, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя», — говорится в сообщении.
Известно, что зарплата футболиста составит 75 миллионов долларов в год. Вместе с коммерческими выплатами размер его дохода будет достигать до 200 миллионов долларов за сезон.