Назван самый высокооплачиваемый футболист в истории футбола

Нападающий Криштиану Роналду, ставший членом сборной команды Саудовской Аравии «Аль-Насра», стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории футбола. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Marca.

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В публикации уточняется, что по новому контракту с клубом зарплата Роналду составит чуть менее € 100 млн. С учетом рекламных компаний футболист за сезон может зарабатывать примерно € 200 млн.

Издание пишет, что Роналду заключил контракт на два с половиной года в ходе Кубка мира в Катаре. При этом до 2030 года он также станет послом Саудовской Аравии в заявке на проведение чемпионата ЧМ-2030.