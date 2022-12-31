Назван самый высокооплачиваемый футболист в истории футбола

Нападающий Криштиану Роналду, ставший членом сборной команды Саудовской Аравии «Аль-Насра», стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории футбола. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Marca.
В публикации уточняется, что по новому контракту с клубом зарплата Роналду составит чуть менее € 100 млн. С учетом рекламных компаний футболист за сезон может зарабатывать примерно € 200 млн.
Издание пишет, что Роналду заключил контракт на два с половиной года в ходе Кубка мира в Катаре. При этом до 2030 года он также станет послом Саудовской Аравии в заявке на проведение чемпионата ЧМ-2030.
Ранее стало известно, что ни один европейский клуб не захотел брать в состав Роналду даже бесплатно. Причиной такого отношения стал скандальный уход футболиста из «Манчестер Юнайтед», а также потеря статуса в сборной Португалии на Кубке мира в Катаре. СМИ предполагали, что клубы обратили внимание на возраст Роналду (37 лет), его заработную плату и решили, что подобные траты им не нужны, даже если футболист станет частью сборной бесплатно.