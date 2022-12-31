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1 час назад

Роналду и Месси могут сыграть друг против друга в середине января

Майк Габриелян

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сыграть против форварда французского «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом в соцсетях сообщает журналист Адриен Гренье.

Роналду и Месси могут сыграть друг против друга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Два великих игрока могут встретиться в середине сезона, поскольку ПСЖ отправится в Саудовскую Аравию, чтобы 19 января сыграть товарищеский матч с объединенной командой из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хилала».

Появились подробности перехода Роналду в «Аль-Наср»

Месси продлил контракт с «Пари Сен-Жермен» на год.

Роналду недавно подписал контракт на два с половиной года с саудовским клубом «Аль-Наср». В пятницу в интернете появилось фото Роналду, держащего майку арабской команды. Он присоединился к клубу в качестве свободного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт.

«Это подписание не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения», — заявили в «Аль-Насре».

Ранее в Госдуме увидели букву Z на шортах Месси».

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