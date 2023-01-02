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1 час назад

Владимир Ивич возглавит «Краснодар» четвёртого января

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У «быков» будет новый тренер.

Ивич возглавит «Краснодар» четвертого января
Фото: theathletic.comtheathletic.com

Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Владимир Ивич возглавит «Краснодар» в 4 января. Об этом заявил корреспондент Sport5 Надав Цанципар.

Контракт будет подписан после матча Кубка Израиля, в котором «Маккаби» 3 января сыграет с одноклубниками из Бней Сахнина.

Ивич тренирует израильскую команду с лета 2022 года, нынешнее соглашение истекает в июне 2024 года. Перед началом сезона серб был одним из фаворитов на пост рулевого ЦСКА, но армейцев возглавил Владимир Федотов.

Напомним, сейчас наставником «Краснодара» является Александр Сторожук. Под его руководством «быки» провели 35 матчей, одержали 17 побед, потерпели 11 поражений. Семь встреч были сведены вничью.

Кубанский клуб ушёл на зимний перерыв в РПЛ в статусе восьмой команды лиги.

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