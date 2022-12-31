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25 минут назад

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Майк Габриелян

Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Об этом сообщает The Sun.

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ежегодный доход Роналду за выступления в новом клубе составит 200 миллионов долларов.

«Считается, что его базовая зарплата составляет около 62 миллионов фунтов стерлингов в год... но это только начало головокружительных сумм. Включая все коммерческие возможности и стимулы, связанные с сделкой, Роналду может ежегодно зарабатывать до 173 миллионов фунтов стерлингов», - пишет издание.

Португальский форвард потеснил с первого места мексиканского боксера Канело Альвареса. В 2022 году Альварес заработал более 84 миллионов долларов.

Следом в списке богатейших спортсменов мира идут Лионель Месси и Неймар. Аргентинец зарабатывает 62 миллиона фунтов стерлингов, бразилец - 58 миллионов.

Американские футболисты-защитники Мэтью Стаффорд и Джош Аллен занимают пятое и шестое места в списке с 58 и 52 миллионами фунтов стерлингов соответственно.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря. Соглашение рассчитано на два года.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в январе 2023 года может сыграть против форварда французского «ПСЖ» Лионеля Месси.

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