Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Об этом сообщает The Sun.

Ежегодный доход Роналду за выступления в новом клубе составит 200 миллионов долларов.

«Считается, что его базовая зарплата составляет около 62 миллионов фунтов стерлингов в год... но это только начало головокружительных сумм. Включая все коммерческие возможности и стимулы, связанные с сделкой, Роналду может ежегодно зарабатывать до 173 миллионов фунтов стерлингов», - пишет издание.

Португальский форвард потеснил с первого места мексиканского боксера Канело Альвареса. В 2022 году Альварес заработал более 84 миллионов долларов.

Следом в списке богатейших спортсменов мира идут Лионель Месси и Неймар. Аргентинец зарабатывает 62 миллиона фунтов стерлингов, бразилец - 58 миллионов.

Американские футболисты-защитники Мэтью Стаффорд и Джош Аллен занимают пятое и шестое места в списке с 58 и 52 миллионами фунтов стерлингов соответственно.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря. Соглашение рассчитано на два года.