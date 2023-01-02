Хиддинк отреагировал на смерть Пеле

Нидерландский футбольный специалист Гус Хиддинк, поработавший в сборной России, высказался о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле.

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«Молюсь за Пеле. Надеюсь, он обрел покой», - передает слова наставника издание «Спорт-экспресс».

Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря. Бразилец скончался после продолжительной онкологической болезни.

Пеле является единственным футболистом в истории, три раза выигрывавшим чемпионат мира. За национальную сборную Бразилии он провел 92 встречи, в которых отметился 77 забитыми мячами.