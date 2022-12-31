Мать Пеле до сих пор не знает о смерти своего сына

Мать Пеле до сих пор не знает, что ее сын умер. Об этом рассказала сестра недавно скончавшегося легендарного футболиста, пишет Mirror.
Сестра Пеле Мария-Лусия ду Насименту присматривает за матерью Селестой, которой только что исполнилось 100 лет. Она до сих пор не рассказала ей, что ее знаменитый сын умер от рака толстой кишки.
«Мы разговариваем, но она ни о чем не знает. Она находится в своем собственном мире. Она открывает глаза, когда я упоминаю его имя и говорю «мы собираемся помолиться за него», но на самом деле она не осознает, что я имею в виду», - сказала Мария-Лусия ду Насименту.
В прошлом месяце его мама отпраздновала свое 100-летие, и Пеле отметил этот момент в соцсетях. Рядом с фотографией, на которой он обнимает мать, он написал:
«Сегодня мы отмечаем 100-летие Селесты. С юных лет она научила меня ценить любовь и мир. У меня есть более сотни причин быть благодарным за то, что я ее сын. Делюсь с вами этими фотографиями, с большим волнением отмечая этот день. Спасибо за каждый день рядом с мамой».
Пеле умер в больнице в Сан-Паулу в четверг от полиорганной недостаточности, связанной с раком толстой кишки.
Футболист будет похоронен во вторник в центре Сантоса. Тело будет доставлено из больницы, где он скончался, на стадион Вила Бельмиро. Там состоится прощание с футболистом. Похоронная процессия пройдет мимо дома его матери.