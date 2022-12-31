Мать Пеле до сих пор не знает о смерти своего сына

«Сегодня мы отмечаем 100-летие Селесты. С юных лет она научила меня ценить любовь и мир. У меня есть более сотни причин быть благодарным за то, что я ее сын. Делюсь с вами этими фотографиями, с большим волнением отмечая этот день. Спасибо за каждый день рядом с мамой».