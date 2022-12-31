Стало известно о желании Роналду вернуться в «Реал»

Португальский форвард Криштиану Роналду ждал звонка с предложением от мадридского «Реала» перед переходом в саудовский «Аль-Наср». Об этом пишет Marca.

После вылета Португалии с чемпионата мира Роналду вернулся в Мадрид. Он попросил разрешения тренироваться на базе «Реала» в Вальдебебасе. Роналду рассчитывал на продолжение карьеры в одном из европейских топ-клубов. Предполагалось, что им может стать мадридский «Реал».

«Он ждал звонка из «Реала», но ему так и не позвонили. Сделка с «Аль-Насром» была достигнута, и это сделало Роналду самым высокооплачиваемым игроком в мире», - пишет издание.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год.

30 декабря игрок подписал контракт с саудовским «Аль-Насром». Он будет получать 200 миллионов долларов в год.

Стороны вели переговоры 40 дней, окончательно все решилось во время последней встречи с боссом «Аль-Насра». Хотя Роналду отрицал этот переход во время ЧМ-2022, он понимал, что его будущее связано с Саудовской Аравией.