Футболист "Зенита" перейдет во французский клуб

Футбольный клуб «Лион» заключил контракт с хорватским защитником Деяном Ловреном. Ранее он выступал за петербургский «Зенит». Об этом сообщает французская газета L'Equipe.
«Лионцы достигли соглашения с игроком сборной Хорватии, который должен прибыть в ближайшие дни», - пишет газета.
Отмечается, что Ловрен уже прошел медосмотр в Лионе, скоро он должен присоединиться к команде. Его контракт заключен до конца сезона-2022/23.
Сейчас игроку 33 года.
Хорват уже играл за французов в 2010 - 2013 годы. В «Зенит» он перешел из «Ливерпуля» в 2020 году.
Ловрен является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира.
Ранее Ловрен заявил, что готов подать иск в суд на СМИ, обвиняющие игрока в симпатиях к фашизму.