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1 час назад

Николай Валуев: нельзя идти на поводу у УЕФА

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Но возвращение в еврокубки всё равно в приоритете.

Валуев: нельзя идти на поводу у УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев высказался о возможном уходе российского футбола под юрисдикцию Азиатской конфедерации.

«Международная практика очень важна, это необходимость. Понятно, что возвращение в еврокубки – приоритетный вариант, но самое главное, чтобы это не затянулось.

Долго ждать не получится. Европейский футбол – сильнейший в мире, но России нельзя идти на поводу у УЕФА», – цитирует Валуева «РБ Спорт».

Напомним, 30 декабря состоялось заседание исполкома РФС. Союз намеревался выйти из Европейской ассоциации и перейти в АФК, однако решил повременить с этим. Глава РФС Александр Дюков объявил, что после новогодних праздников будет создана рабочая группа. Её целью станет обсуждение с УЕФА и ФИФА путей решения проблемы. Подчеркнём, что Россия отстранена от всех международных турниров на сезон-2022/2023.

Футбол,Александр Дюков,Николай Валуев,РФС,УЕФА,Госдума,
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