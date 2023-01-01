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50 минут назад

Экс-тренер «Спартака» получил работу в Сербии

Евро-футбол.Ру

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов получил работу в Сербии. Как сообщил посредством своего телеграм-канала футбольный агент Антон Смирнов, специалист трудоустроился в клубе «Раднички».

Экс-тренер «Спартака» получил работу в Сербии
Фото:  официальный сайт московского "Торпедо" официальный сайт московского "Торпедо"

«Вот и подошел к концу мой творческий отпуск. Снова в путь, новая команда, «старая» страна», - написал в соцсетях Чернышов.

Последним местом работы российского специалиста был индийский «Мохаммедан». Он покинул этот клуб летом 2021 года. В 2003 году тренер непродолжительное время занимал пост главного тренера «Спартака».

«Раднички» играют во втором по силе дивизионе Сербии. По итогам 19 туров команда занимает 12-е место.

Футбол,Антон Смирнов,Андрей Чернышов,Спартак,
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