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1 час назад

Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах в ночном клубе Барселоны

Газета.Ruиещё 2

Известного бразильского футболиста Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает АВС.

Известного игрока обвинили в домогательствах в ночном клубе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 39-летний защитник мексиканского клуба «Пумас» засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Полиция начала расследование данного инцидента.

Сторона Алвеса отвергла все обвинения, объявив, что бывший игрок «Барселоны» находился в ночном клубе короткое время и не делал того, что ему приписывают.

Алвес ранее написал в социальных сетях трогательный пост, посвященный победе аргентинского нападающего Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мне #####, что они твердят! Сволочь ты, Лионель Месси! Этот чертов мир любит тебя, чертов футбол любит тебя! И те из нас, кто любит футбол, уважают тебя и поздравляют с этой великой победой!

Ранее российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до двух очков отставание от легендарного финского хоккеиста Теэму Селянне в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», завершившемся победой «Вашингтона» со счетом 9:2, Овечкин оформил хет-трик.

Футбол,Александр Овечкин,Лионель Месси,
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