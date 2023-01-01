Известного игрока обвинили в домогательствах в ночном клубе

Известного бразильского футболиста Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает АВС.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 39-летний защитник мексиканского клуба «Пумас» засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Полиция начала расследование данного инцидента.

Сторона Алвеса отвергла все обвинения, объявив, что бывший игрок «Барселоны» находился в ночном клубе короткое время и не делал того, что ему приписывают.

Алвес ранее написал в социальных сетях трогательный пост, посвященный победе аргентинского нападающего Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мне #####, что они твердят! Сволочь ты, Лионель Месси! Этот чертов мир любит тебя, чертов футбол любит тебя! И те из нас, кто любит футбол, уважают тебя и поздравляют с этой великой победой!

Ранее российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до двух очков отставание от легендарного финского хоккеиста Теэму Селянне в списке лучших бомбардиров в истории лиги.