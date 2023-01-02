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1 час назад

​Роналду жалел об уходе из «Реала»

Евро-футбол.Руиещё 2

Криштиану Роналду на днях стал игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Между тем, на страницах Relevo вышел материал о звёздном португальском форварде. В нём говорится, что Роналду жалел о своём уходе из «Реала» в 2018 году. По данным источника, временами португалец чувствовал себя очень плохо в Турине.

​Роналду жалел об уходе из «Реала»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в «Ювентусе» Криштиану Роналду провёл три сезона после девяти лет выступлений за мадридский «Реал».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что этой зимой Криштиану Роналду хотел вернуться в «Реал», но предложения из Мадрида не последовало.

Добавим, что в феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет.

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