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1 час назад

«Вальядолид» осудил проявления расизма во время матча с «Реалом»

Чемпионат.com

«Реал Вальядолид» опубликовал заявление, в котором осудил болельщиков, оскорбивших футболиста мадридского «Реала» Винисиуса.

«Вальядолид» осудил проявления расизма во время матча с «Реалом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Реал Вальядолид» осуждает любые формы расизма и очень сожалеет о случившемся. Клуб, конечно же, готов сотрудничать с Ла Лигой для проведения соответствующих расследований и оставляет за собой право принять дисциплинарные меры.

В футболе и обществе нет места расизму, поэтому «Реал Вальядолид» полон решимости принимать всё больше и больше мер для повышения осведомленности, предотвращения и борьбы с любыми подобными эпизодами.

Эти отдельные инциденты не отображают подавляющее большинство болельщиков бело-фиолетовых, которые всегда проявляют уважение и которые участвовали в красивом шоу на трибунах «Хосе Соррилья», — говорится в заявлении клуба.

Футбол,Реал,
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