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1 час назад

Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Брестом»

Чемпионат.comиещё 17

Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Монако» на стадионе «Луи II» принимал «Брест». Финальный свисток главного арбитра Жереми Стины зафиксировал победу монегасков со счётом 1:0.

"Монако" обыграл "Брест" благодаря голу Головина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Единственный мяч хозяев на 54-й минуте забил российский полузащитник хозяев Александр Головин.

Победа позволила команде Филиппа Клемана набрать 33 очка и подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Брест» (13) – на 17-й позиции.

В другом матче игрового дня «Тулуза» обыграла «Аяччо» со счётом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме: спустя минуту после перерыва Брехт Дежагере ассистировал Рафаэлу Ратану, который открыл счёт. На 62-й минуте уже Ратан отдал передачу на Дежагере, а тот удвоил преимущество хозяев.

«Тулуза» набрала 12 очков и поднялась на 12-ю позицию, «Аяччо» (15) – на 16-м месте.

Футбол,Филипп Клеман,Александр Головин,
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