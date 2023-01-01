"Монако" обыграл "Брест" благодаря голу Головина

Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Монако» на стадионе «Луи II» принимал «Брест». Финальный свисток главного арбитра Жереми Стины зафиксировал победу монегасков со счётом 1:0.

Единственный мяч хозяев на 54-й минуте забил российский полузащитник хозяев Александр Головин.

Победа позволила команде Филиппа Клемана набрать 33 очка и подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Брест» (13) – на 17-й позиции.

В другом матче игрового дня «Тулуза» обыграла «Аяччо» со счётом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме: спустя минуту после перерыва Брехт Дежагере ассистировал Рафаэлу Ратану, который открыл счёт. На 62-й минуте уже Ратан отдал передачу на Дежагере, а тот удвоил преимущество хозяев.