​«ПСЖ» нацелился на Осимхена

За «Наполи» 24-летний Виктор Осимхен выступает с осени 2020 года после трансфера из «Лилля». С тех пор нигериец провёл за команду 76 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 38 голов и 12 результативных передач на партнёров.