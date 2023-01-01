Каррера выразил желание возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» высказался по поводу возможной работы на посту главного тренера сборной России

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«В первую очередь поздравляю всех с Новым годом! Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную» — цитирует Карреру Клюева «РБ Спорт».

В данный момент российскую сборную возглавляет Валерий Карпин. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до конца июля 2024 года.

Каррера был главным тренером московского «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом России. Сейчас специалист находится без работы. Последним его клубом был итальянский «Бари»

На сегодняшний день все российские футбольные клубы и сборные не могут играть в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, согласно решению организаций.