Каррера выразил желание возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» высказался по поводу возможной работы на посту главного тренера сборной России
«В первую очередь поздравляю всех с Новым годом! Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную» — цитирует Карреру Клюева «РБ Спорт».
В данный момент российскую сборную возглавляет Валерий Карпин. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до конца июля 2024 года.
Каррера был главным тренером московского «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом России. Сейчас специалист находится без работы. Последним его клубом был итальянский «Бари»
На сегодняшний день все российские футбольные клубы и сборные не могут играть в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, согласно решению организаций.
В 2022 году сборная России провела товарищеские матчи против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).