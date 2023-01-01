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1 час назад

Каррера заявил о желании стать главным тренером сборной России

Спорт день за днемиещё 2

Бывший главный тренер «Спартака» высказался по поводу возможной работы на посту главного тренера сборной России

Каррера выразил желание возглавить сборную России
Фото: ТАССТАСС

«В первую очередь поздравляю всех с Новым годом! Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную» — цитирует Карреру Клюева «РБ Спорт».

В данный момент российскую сборную возглавляет Валерий Карпин. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до конца июля 2024 года.

Каррера был главным тренером московского «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом России. Сейчас специалист находится без работы. Последним его клубом был итальянский «Бари»

На сегодняшний день все российские футбольные клубы и сборные не могут играть в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, согласно решению организаций.

В 2022 году сборная России провела товарищеские матчи против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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