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59 минут назад

Александр Головин прокомментировал победный гол в матче с «Брестом»

Чемпионат.com

Полузащитник «Монако» Александр Головин, который стал автором единственного гола в игре Лиги 1 с «Брестом», прокомментировал победный мяч. Россиянин был признан лучшим игроком встречи.

Головин прокомментировал победный гол в матче с «Брестом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не самая простая игра. Вроде и преимущество было на нашей стороне, и имели неплохие моменты, но долго не получалось открыть счёт. Такие соперники, находящиеся внизу таблицы, бывают очень опасны, им тоже надо цепляться за свои шансы, зарабатывать очки. Наверное, можно сказать, что игра шла до гола. Хорошо, что его забили мы.

Доволен ли тем, что мой удар принёс «Монако» три очка? Не совсем верно так ставить вопрос. Да, мой удар оказался решающим, но на результат работала вся команда. И до гола, и после ещё оставалось много времени, нужно было сохранять концентрацию. Конечно, рад, что забил, но не будем недооценивать вклад партнёров в эту победу», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Футбол,Андрей Панков,Александр Головин,
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