Назван самый грубый футболист 2022 года

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала имя самого грубого футболиста минувшего года. Им стал чилийский защитник Николас Диас, который выступает за мексиканскую «Тихуану». В 2022 году 23-летний южноамериканец получил четыре красные карточки в 27 встречах.