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55 минут назад

Агент рассказал о будущем Николсона в «Спартаке»

Евро-футбол.Ру

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы центрфорварда московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в стамбульский «Галатасарай».

Агент рассказал о будущем Николсона в «Спартаке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и «Спартак» продолжат свое сотрудничество! Шамар намерен продолжить свой путь в «Спартаке», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего ямайского нападающего в семь миллионов евро. Трудовое соглашение Шамара с «красно-белыми» рассчитано до середины 2026 года.

Футбол,Спартак,
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