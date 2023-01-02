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24 минуты назад

Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»

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Мир прощается с «Королём футбола».

Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса», сообщил сын трёхкратного чемпиона мира Эдсон Шолби ду Насименту. Сегодня на футбольной арене пройдёт церемония прощания с «Королём футбола».

«Приехали домой», — написал сын Пеле в своих соцсетях, поставив геометку стадиона «Вила-Бельмиру».

Напомним, в ночь на понедельник катафалк с телом Пеле выдвинулся из клиники Сан-Паулу, где легендарный игрок скончался на 83-м году жизни. На улицах машину встречали тысячи людей с фанатскими стягами «Сантоса» и атрибутике команды.

Стала известна причина смерти Пеле

Стадион откроет свои ворота для желающих проститься с Пеле в 10:00 по местному времени (16:00 мск). Церемония продлится сутки.

Ранее сообщалось, что столетняя мать Пеле до сих пор не знает о смерти своего сына.

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